BBP, ‘Satışa geldik’ dedi: İttifaktan çekilme gündemde

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittfakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP), vekil listesinin ardından ittifaktan çekilmeyi gündemine aldı.

AKP, diğer tüm partiler gibi aday listelerini dün YSK’ya teslim etti. Kurumsal olarak ittifaka girmeyen BBP’nin lideri Mustafa Destici, Ankara 2’nci bölgeden 1’inci sıradan aday gösterildi.

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Tek garanti sıralama bu. Geri kalan 17 BBP’li ise garanti olmayan sıralardan gösterildi.

BBP’de ‘satış’ paniği

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre listedeki yerlerini beğenmeyen BBP’liler, bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

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BBP’nin AKP’ye sıraların değişmesini teklif edeceği, bunun olmaması halinde ittifaktan çekilmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Bir genel merkez yöneticisi de şunları kaydetti: “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek. Mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik.”

Aynı yetkili, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.

BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra vekil sayısı için “Cömerttir kendisi” demişti.

BBP’li adaylar

AKP listesinden aday gösterilen BBP’lilerin isimleri ve sıralamaları şöyle:

İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra

İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra

İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.

Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra

Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra

Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra

Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra

Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra

Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra

Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra

Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra

İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra

İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra

Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra

Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra

Konya: Osman Seçgin 14. sıra

Mersin: Ali Keser 6. sıra

Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra