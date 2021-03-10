Başhekim: Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü

İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi.

Fotoğraflar: DHA

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, eskiden daha çok 65 yaş ve üzeri riskli grubunun hastaneye yatırıldığını, son zamanlarda 40-60 yaş arasını daha çok gördüklerini ifade etti.

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Profesör, aşılanan risk grubunda, aşının faydasının olduğunu belirterek “Ama hastanelerimiz yeniden dolmadan, vatandaşlarımızın kurallara daha çok dikkat etmesi, aşı sırası gelenlerin de hiç vakit kaybetmeden aşısını olması şart” dedi.

Aşı etkisi

Prof. Dr. Yiyit

Türkiye’de ikinci doz aşısını olup iki haftalık süreyi geçiren yaklaşık 1.5 milyon kişiden sadece 300’e yakınında PCR pozitifliği tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, bu kişilerden 12’sinin hastaneye yatırıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit, sadece kendi merkezlerinde bir yılda 13 bin hastanın tedavi görüp iyileştiği bilgisini vererek, ölüm oranının yüzde 1’in altında olduğunu dile getirdi.

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Başhekim, hastanedeki PCR testi pozitiflik oranının yüzde 13-14 bandında ilerlediğini dile getirdi.