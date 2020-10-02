Bakanlıktan yeni genelge: Kurum ve kuruluşların etkinliklerine erteleme

İçişlri Bakanlığı, bazı etkinlikleri yasaklayan yeni bir genelge yayınladı.

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Bakanlığı tüm valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre STK’lar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin etkinliklerine kısıtlama geldi.

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Bu kurum ve kuruluşlar, bugünden başlamadan üzere etkinliklerini 1 Aralık’a kadar ertelemek zorunda. Kurala uymayanlara adli işlem yapılacak.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazı da paylaşıldı. Yazıda, fiziksel mesafenin korunamayacağı toplantıların yapılmamasının önerildiği belirtildi.