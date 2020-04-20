Bakanlık onayladı: Türkiye’den Britanya’ya 84 tonluk koruyucu ekipman ihracatı

Britanya’ya gönderilmesi planlanan tıbbi ekipmanın ihracat izni sağlık bakanlığı tarafından onaylandı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığı, bunları zamanında temin edemediği ve halihazırda mevcut malzemelerin de tükenmek üzere olduğu haberleri tepki toplamıştı.

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Malzeme konusunda sıkıntı yaşayan Britanya, Türkiye’nin yollayacağını duyurduğu koruyucu ekipman desteğini bekliyordu. Dün, ülkeye ulaşması beklenen, 400 bin önlük içeren 84 tonluk ekipman ulaşmamıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, tıbbi malzemeleri alan Britanya’daki şirket, Türkiye tarafına ihracat izni başvurusunu ancak bu sabah tamamladı.

Sağlık bakanlığının onayladığı başvuru kapsamında sevkiyatın en kısa sürede yapılması bekleniyor.