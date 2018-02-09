Bakanlık kararı: Yetiştirme yurdu çocukları 18 yaşından sonra da desteklenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocuklara desteğini 18 yaşından sonra da sürdürme kararı aldı.

Yıllardır yerleşik mevzuat uyarınca, kendisine bakacak bir ebeveyni olmama, yoksulluk ve şiddet gibi nedenlerle koruma altına alınan çocuklar 18 yaşından sonra devlet desteğini kaybediyor, kaldıkları yetiştirme yurtlarından çıkarılıyordu.

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Sabah’tan Betil Baş’ın haberine göre, konuyla ilgili bir düzenlemeyi değiştiren bakanlık üniversite kazanamamış çocukların 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite bitine kadar devlet kurumlarında kalma devam etmesine karar verdi. Devlet desteği ve yurtlarda kalma hakkı yüksek lisans, doktora yaptıkları süre boyunca da devam edecek.

Bakanlık, 18 yaşını doldurup bakımından ayrılan gençlerin de uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen barınma ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Eğitime göre atanacaklar

Bakanlık, koruma altındaki çocukların istihdamı için de yeni bir düzenleme daha getirdi. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocukların doğrudan atamaları yapılırken üniversiteden mezun oldukları alanlar dikkate alınmadan düz memur, hizmetli gibi kadrolara atanıyorlardı. Artık yetiştirme yurdu geçmişi olanlar da eğitim durumlarına göre belirlenecek asli meslek kadrolarına yerleştirilecek.

Devlet kurumlarına yerleştirme için başvuru süresinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yurtlarda kalan gençlerin, yerleştirme için Aile Bakanlığına başvuru süresi, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl iken, bu süre beş yıla çıkarıldı.