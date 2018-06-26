Bakandan ‘Laiklik gidiyeah’ diyen adama: Ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Seçimde kime oy veriyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır’a, “Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi” dedi.

Çakır, Üsküdar’da kendisine uzatılan TV365 mikrofonuna, AKP’ye oy verme nedenine “Çünkü çalışıyor” diyerek açıklama getirmiş ve AKP’nin Türkiye’nin başına gelmekte ‘çok geç kaldığını’ söylemişti.

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Çakır, “Laiklik elden gidiyeah” ve “İltica geliyeah” görüşlerini ‘kendi mizahıyla’ canlandırmış ve konuşmasına tepki gösteren yurttaşları “155’i ararım, içeri aldırırım” sözleriyle tehdit etmişti.

Bakan Gül attığı tweet’le Çakır’a hitaben “Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin” dedi.

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