Bakana göre düzenlemede ‘hassas olmalı’: Müftü kıysın nikahı, imam niye kıysın?

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemede, aynı yetkinin imamlara da verilmesine karşı çıktı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, bir grup gazeteciyle bir araya gelen Sayan Kaya, düzenlemenin küçük yaşta yapılan imam nikâhı evlilikler ile kuma vakalarını sona erdireceğini iddia etti.

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‘Asıl olan resmi nikah’

Müftülük nikahının küçük yaşta evlilikleri nasıl sonlandıracağına değinmeyen bakan düzenlemeyi şöyle savundu: “Mevcut düzenlemede belediye başkanları, muhtarlar ve dış temsilcilikler nikâh kıyabiliyor. Buna ilave olarak il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi verilmesi söz konusu. Müftünün kıydığı nikâh resmi olacak. Ben aslında imam nikâhı diye bir şeyi kabul etmiyorum. Asıl olan resmi nikâhın kıyılıp duyurulmasıdır. Şimdi müftü nikâh kıydığında resmi olacak, yasal zorunlulukları yerine getirecek. Küçük yaşta evlilikler olamayacak, kadının tüm hakları korunacak. Evlilik yaşı değişmeyecek. Birden çok eş durumu olmayacak.”

‘Niye imam kıysın?’

Sayan Kaya, “Yani bu yetki imamlara mı devredilecek? İmam nikâhını resmileştirmiş olmuyor musunuz?” sorusuna ise, “Hayır, bilmiyorum. O konuda hassas olmak lazım. İlçe ve il müftülerine yetki veriliyor sadece. Tasarıda şuna devredilir demiyor. Bence böyle de kalmalı. Müftü kıysın nikâhı, imam niye kıysın? Bu benim kişisel görüşüm. Kadınlar gerçekten mağdur, bu yolla bu mağduriyeti giderebiliriz” dedi.

‘Neden kadın savunma bakanı yok?’

Kadın bakan sayısının azlığından da şikayet eden Sayan Kaya, “Kabinedeki erkek arkadaşlar, ‘Kabinede sayınız yüzde 100 arttı’ diye espri yapıyorlar. Niye iki kadın bakan olsun, neden 10 olmasın? Ekonomi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı niye bir kadına emanet edilmesin? Birçok ülkenin kadın savunma bakanı var. Niye kadın savunma bakanımız yok” diye konuştu.