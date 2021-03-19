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Yaramazlara biraz batar!

Bakan yardımcısı duyurdu: Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Artık Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

3 Şubat Çarşamba günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter’a reklam yasağının başladığını, peşinden bant daraltılması geleceğini söylemişti.

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Sayan, Twitter paylaşımında ‘bant daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın bu kararı almasının sevindirici olduğunu’ kaydetti ve şunları aktardı: “Bilindiği üzere, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye’de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanunun ek 4’üncü maddesi 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest’in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.”

Daha önce Youtube, Facebook, Linkedin ve TikTok temsilci atayacaklarını duyurmuştu.

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