Bilim Bakanı Özlü Antartika’da ‘hak iddia etti’: Piri Reis haritasında da böyle bir yer var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Piri Reis’i referans göstererek Antartika’da ‘hak iddia etti.’

Antartika’ya bilim merkezi kurulması çalışmasının bakanlık olarak kendilerine verildiğini ifade eden Özlü, “Antartika’ya bilim merkezi kuruyoruz. Barış için bilimi öne çıkaracağız. Bunun çalışması bizim bakanlığa verildi. Bu çalışmaya göre Antartika’da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceğiz” dedi.

‘Harita yaptırıyoruz’

Türkiye’nin Antartika’da ‘bilim üssü’ kuracağını kaydeden bilim bakanı, bunun için de Piri Reis’i referans gösterdi: “Türkiye’nin Antartika’da bilim üssü olacak. Başka ülkeler de orada çalışıyorlar. Piri Reis’in haritasında Antartika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antartika’da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor.”