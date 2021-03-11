Bakan Koca: Çok yakında beş yerli aşı adayı insan çalışmalarına başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çok yakında beş yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacak” dedi.

Fotoğraf: AA

Fahrettin Koca, pandeminin birinci yılında konuştu. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 günü Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınını pandemi olarak ilan etmişti.

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Aynı gün Koca, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğünü duyurmuştu. Bundan dört gün sonra 15 Mart 2020’de ise ilk vakanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Koca, 1 Nisan 2020’de ‘corona’ vakalarının tüm ülkeye yayıldığını duyurdu.

Bakanlık, 29 Temmuz itibariyle yoğun bakım ve entübe hasta sayılarını yayınlamamaya başladı.

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Hastalığın ikinci haftasında, günlük tanı konan hasta sayısı 1000’i geçerken, açıklanan ölüm sayısı da çift haneye ulaştı. İlk kez 24 Nisan’da, günlük iyileşen hasta sayısı, günlük vaka sayısını geçti.

Aktif hasta sayısı, 23 Nisan’da pik noktasına ulaşarak 80 bin 808 olarak kayda geçti. Daha sonra ise iyileşen hasta sayılarının artmasıyla düzenli olarak azalmaya başladı. Ancak ağustos ayının sonuna doğru aktif vaka sayısı yeniden artışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez 22 Mart’ta 20 bin 345 test yapıldığını söyleyerek toplam sayıyı vermeye başladı. 27 Mart’tan itibaren de düzenli olarak günlük test sayıları açıklanma başlandı.

İlk kez 30 Nisan’da test sayısı 1 milyonu geçti, toplamda ise 10 milyona yaklaştı.

‘Sonbahardan önce 50 milyonu aşılarsak salgın ağır yük olmaktan çıkacak’

Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Covid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın.

*Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin’deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık.

*Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır.

*Çok yakında beş yerli aşı adayımız da insan çalışmalarına başlayacak.

*Araştırmalar Sinovac aşısının her 100 kişiden 80’inde etkili olduğunu gösterdi.

*Corona virüs grip gibi sıradan bir ahsatalık haline gelmeyecek ama 2020 yılına çöken kabus 2021 yılına çökmeyecek. Korku unutulup gidecek.

*Size eski günlere dönmeyi tam olarak vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü biliyoruz.

*Kararsızlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularımızı üstünden atalım; yarınlarımıza bağlanalım.

*13 Ocak’ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde ilerliyor.

*Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak.