Bakan Koca: ABD’ye sattığımız 500 bin testle Çin’den aldığımız aynı değil

Bakan Fahrettin Koca ABD’ye 500 bin corona tarama kiti satılıp Çin’den kit alınması konusuna açıklık getirdi: “ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil“.

Fotoğraf: Reuters

Fatih Altaylı sağlık bakanıyla yaptığı görüşmeyi Habertürk’teki köşesine taşıdı. Kendisi adına açılmış bir Twitter hesabından da paylaşılan ve bir süredir sosyal medyada tartışılan ABD’ye 500 bin corona testi satıp Çin’den test satın alma meselesi hakkında bakan şunları söyledi:

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“ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD’ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil. Satılanlar PCR kitleri. Türk firmaların aylık 2 milyona yakın bu kitlerden üretim kapasitesi var. Yani satmaları bizde bir eksiklik doğurmaz. Bize gerektiği kadarını tedarik etme imkanına zaten sahipler. Çin’den aldıklarımız hızlı tanı kiti. Bizdeki normal PCR kitleri iki-iki buçuk saat kadar hazırlıkbir-bir buçuk saat kadar da test süresinde yani 4 saatte sonuç veriyorlar. Bu da testlerde bizi yavaşlatıyor. Çin’den aldıklarımız ise hızlı. Yani onlarda hazırlık süresi yok. Bir ile bir buçuk saat arasında hemen sonucu verebiliyorlar. Bu da büyük avantaj sağlıyor ”

‘Gerçek zamanlı’ kitler

Hızlı tanı kitlerinin pozitif hastaların çevresindekilerin hızla taranmasını sağlayacağını belirten Bakan Koca Çin’den ayrıca ‘gerçek zamanlı (real time) test kitleri’ alındığını da belirtti. Bu kitleri ise şöyle anlattı: “Hızlı test kitleri için de bir PCR cihazı gerekiyor sonuçta. Ama real time testler için buna gerek yok. Doğrudan çok hızlı sonuç veren test yapıyor. Bu testleri PCR cihazı olmayan yurdun en ücra yerlerine yollayacağız. Böylece mesela Şırnak’ta da bu testler yapılabilecek. Çok da hızlı biçimde”.

Bakan Koca Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ve romatizma ilacını piyasan toplattıklarını ve satışını reçeyete bağladıklarını belirterek uyardı: “Bu bir ilaç sonuçta ve ciddi yan etkileri de olabilecek olan bir ilaç. Doktor kontrolü gerektiren bir ilaç. Bir ilacın böyle bir başı boşluk içinde kullanılması toplum sağlığı için de sıkıntı yaratırdı”.