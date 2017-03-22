Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Bakan Çelik’ten Avrupa’ya ‘başkanlık’ tepkisi: Krallık kurarken bize mi sordunuz?

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa’nın ‘partili cumhurbaşkanlığı‘nı merkeze alan anayasa değişikliğini eleştiren Avrupa’ya “Krallık kurarken bize mi sordunuz?” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu öncesi Türk bakanların kampanya yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında gerilim yaşanmıştı.

Şanlıurfa’daki esnaf ziyartinde konuşan Çelik, Avrupa’nın anayasa değişikliğine yönelik tepkilerini ‘karşılayan’ Çelik, “Size ne oluyor kardeşim. Biz ister Cumhurbaşkanı, Başbakan, ister Cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare ediliriz, size ne. Burada anayasa değişikliği yaparken, sistemi kendimiz oluştururken, biz karar veremeyeceğiz, size mi soracağız. Siz bize sordunuz mu krallığı kurarken, yok. Biz size niye soracağız?” dedi.

‘Özgürlükçü diyebilir misiniz?’

Çelik, aynı durumun Türkiye’de olması halinde yaşanacakları da şöyle anlattı: “Yani Alman bakan gelecek Türkiye’de Alman Konsolosluğu’na giremeyecek, orası Alman toprağı. Oradaki Konsolosluk da bizim toprağımız. Oraya bakanın girmemesini sağlıyorsanız ne korkudur bu? Yani bir bayan bakan gelip Hollanda’da Konsolosluk’ta ne yapacak. Orada çalışan 20-30 kişiyle konuşacak, çay içecek veya kahvaltı yapacak, gelen vatandaşlarla hasbihal yapacak. Miting yeri değil, bir şey değil. Oraya girmesine izin vermeyenlere özgürlükçü diyebilir misiniz?”

Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz

Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın

Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı

Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor

Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı

Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok

Çavuşoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı

Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez

SON HABERLER

Akşam Postası / 22 Mart 2017

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun iptal edilme ihtimaline dair söylentilere yanıt verdi: “Allah’ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...