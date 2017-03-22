Bakan Çelik’ten Avrupa’ya ‘başkanlık’ tepkisi: Krallık kurarken bize mi sordunuz?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa’nın ‘partili cumhurbaşkanlığı‘nı merkeze alan anayasa değişikliğini eleştiren Avrupa’ya “Krallık kurarken bize mi sordunuz?” diye tepki gösterdi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu öncesi Türk bakanların kampanya yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında gerilim yaşanmıştı.

Şanlıurfa’daki esnaf ziyartinde konuşan Çelik, Avrupa’nın anayasa değişikliğine yönelik tepkilerini ‘karşılayan’ Çelik, “Size ne oluyor kardeşim. Biz ister Cumhurbaşkanı, Başbakan, ister Cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare ediliriz, size ne. Burada anayasa değişikliği yaparken, sistemi kendimiz oluştururken, biz karar veremeyeceğiz, size mi soracağız. Siz bize sordunuz mu krallığı kurarken, yok. Biz size niye soracağız?” dedi.

‘Özgürlükçü diyebilir misiniz?’

Çelik, aynı durumun Türkiye’de olması halinde yaşanacakları da şöyle anlattı: “Yani Alman bakan gelecek Türkiye’de Alman Konsolosluğu’na giremeyecek, orası Alman toprağı. Oradaki Konsolosluk da bizim toprağımız. Oraya bakanın girmemesini sağlıyorsanız ne korkudur bu? Yani bir bayan bakan gelip Hollanda’da Konsolosluk’ta ne yapacak. Orada çalışan 20-30 kişiyle konuşacak, çay içecek veya kahvaltı yapacak, gelen vatandaşlarla hasbihal yapacak. Miting yeri değil, bir şey değil. Oraya girmesine izin vermeyenlere özgürlükçü diyebilir misiniz?”