Bahçeli: Kabe’yi aşağılayanların, 1979’da işgal eden teröristlerden farkı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provokatörlerin Boğaziçi’ne tutunmanın arayışında olduğunu’ ifade etti.

MHP lideri, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide yer alan Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin değerlendirmesinde ise ‘Kabe’yi aşağılayanların, 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal eden teröristlerden farkı olmadığını’ savundu.

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Fotoğraf: AA

Bahçeli, Twitter üzerinden Boğaziçi üniversitesindeki ‘kayyım rektör’ eylemleri ve üniversitede sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen habis eylemler mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır.

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‘Masum öğrenci itirazı değil’

*28 gündür ülkemizin gündeminde yer alan Boğaziçi Üniversitesi, demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğrenci itirazına sahne olmamıştır. Bu üniversitenin kapısına öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Nitekim her şey ortadadır.

‘Mesele üniversiteleri kapsayacak dalgalanma’

*Boğaziçi Üniversitesi’nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir. Mesele öğrenci ya da rektör meselesi değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır.

*CHP, HDP, İP ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi Üniversitesi’nde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişlerdir. Üniversiteye sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan Türkiye muhaliflerine kucak açmışlardır.

*Kabe-i Muazzama’ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah’tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun.

‘Aydınım diyen rahatsız olmadı’

*Geçtiğimiz Cuma günü, Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılması aydınım diyen hiç kimseyi de rahatsız etmemiştir. Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur.

*Kabe’yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid’in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979’da Kabe’yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur.