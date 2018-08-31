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Bahçeli ‘ittifak sinyali’ni verdi: Elde edilen kazanımlar 31 Mart’ta yok olmamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli ‘yerel seçim sinyali’ verdi: “Elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz.”

Fotoğraf: Reuters

Bahçeli, Etimesgut Belediyesi’nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde konuştu.

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MHP lideri şöyle konuştu: “Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağduyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye’ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. Yedi ay sonraki seçimdeki dört ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır.”

MHP’nin, seçimlerde herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağı ve ortak aday çıkarmayacağı açıklanmıştı. Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP’nin AKP ile sadece ‘gönül ittifakı’ yapacağı ve ortak aday çıkarmayacağı belirtilmişti.

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