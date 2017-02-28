Bahçeli, gazeteci Fırat’a sahip çıktı: Suçlanması tuhaf bir çelişki ve çarpıklık

MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi yapan gazeteci Hande Fırat’ın suçlanmasını ‘tuhaf bir çelişki ve çarpıklık’ olarak değerlendirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, yaşanan tartışmayı ‘anlamsız ve sığ’ diye niteleyerek, TSK’nın bu gibi tartışmaların içine çekilmesinin son derece yanlış olduğunu söyledi.

Bahçeli şöyle devam etti: “2007’den bu tarafa TSK çok yara almış çok hırpalanmıştır. Hürriyet gazetesi 25 Şubat’ta ‘7 eleştiriye 7 yanıt’ manşeti ile tartışmaların seyrini değiştirmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde başarılı olan bir bayan gazetecinin şimdilerde yaptığı haberden dolayı suçlanması da tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır.”

‘Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı’

15 Temmuz darbe girişiminin ‘darbeler tarihinin en karanlık halkası’ olduğunu belirten Bahçeli, “TSK’nın meşru imkan ve kanallarla savunmaya geçmesi, eleştirilere cevap verme çabası neden çok görülmektedir. Mesela, TSK’nın kıyafet yönetmeliği değiştirilip başörtüsü yasağı kaldıracaksa ki bize göre yerindedir, bununla ilgili Genelkurmay’ın görüşü niçin alınmaz? Evet, bizim de kafamıza takılan pek çok soru işareti vardır ama bunların konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır” dedi.

TSK’nın sorumlu olduğu bakan, başbakan ve cumhurbaşkanına hassasiyetlerini aktarması son derece doğal olduğunu kaydeden MHP lideri, “Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır” diye konuştu.

Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi tartışma yarattı

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Son olarak Bakırköy başsavcılığı, şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.