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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: 6-8 Ekim soruşturmasının ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, altı yıl önceki Kobani eylemlerine yönelik soruşturmayı gündemine aldı.

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MHP lideri, “35 ilimizde, 68 ilçemizde halkı sokağa döken, 53 kişinin ölümüne neden olan bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir” diye konuştu.

IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’ye yönelik kuşatmasının sokak çatışmalarına dönüşmesi üzerine 6 Ekim 2014’te birçok kentte binlerce kişi eylem başlatmıştı. Eylemlerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara başsavcılığının eylemlere ilişkin başlattığı soruşturmada 25 Eylül’de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 20 kişi gözaltına alınmış, HDP’li 17 kişi tutuklanmıştı.

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‘Çözüm teklifleri tuzaktır’

Bahçeli, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki çatışmalara da değindi.

MHP lideri şöyle konuştu: “Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir.”

Bahçeli, “Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur” dedi.

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