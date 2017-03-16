Bağımsız vekil Nazlıaka: Bilgi Üniversitesi etkinliğimi engelledi, rektör ‘Baskı altındayım’ deyip özür diledi

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki etkinliğe katılmasının engellendiğini söyledi.

Nazlıaka Santral Kampusü’nde, Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenlediği ‘Kadına şiddete hayır’ etkinliğine bugün konuşmacı olarak katılacaktı.

Twitter hesabından açıklama yapan Nazlıaka, “Bilgi Üniversitesi’nde gençlerle buluşmamızı engellemek istediler. Rektör beni aradı; çok baskı altındayım deyip özür diledi” diye yazdı.

Bunun üzerine öğrencilerle üniversite dışında buluştuğunu belirten Nazlıaka, “Mekana değil, demokrasiye ihtiyacımı var. Yüreklerimiz bir olduktan sonra yasaklar vız gelir tırıs gider” dedi.

Üniversite yönetimi konuya ilişkin açıklama yapmadı.