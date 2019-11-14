Babalar kızlarıyla bale yaptı; sosyal medyada övgü yağdı

ABD’nin Philadelphia kentindeki bir grup baba kızlarıyla bale dersine katılıyor. Kızların gittiği Echappe Dans ve Sanat Okulu’nun kurucusu Erin Lee, pazar günkü dersin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. ‘Babalara ve dansa karşı’ önyargıları kırmak ve babaların kız çocuklarıyla bağlarını güçlendirmek amacıyla bu işe kalkıştıklarını söyleyen Lee’nin paylaştığı görüntüler yüz binlerce kez izlendi. Ünlüler dahil çok sayıda kişiden övgü yağdı.

“Afro-Amerikan bir dans okuluyuz. Öğrencilerin babalarına yönelik, ‘Bunların dövmesi var, şapkalarını ters takıyorlar. İyi baba olamazlar’ gibi önyargılar hakim toplumda” diyen Lee, bu önyargıları yıkmak için babaları dans pistine çektiğini anlattı.

Fotoğraf: Instagram

Kızlarını okula getirip götüren babaları dans etmeye ikna etmesinin uzun sürdüğünü belirten Lee, kasım ayı boyunca bazı derslere babaların da girdiğini söyledi. “Babalar kızlarıyla bale dersine katılmaktan çok mutlu. Kızları da çok heyecanlı ve mutlu” diyen Lee, babaları en çok sevindiren şeyin kızlarına destek vermek olduğunu altını çizdi.

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“Böylece iyi baba olduklarını herkese kanıtladılar” diyen Lee, bu tür etkinliklerin dans ve baleye karşı önyargıları yıkmak için de çok işe yarayan bir yöntem olduğunu söyledi.