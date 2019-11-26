Babacan: Abdullah Gül, başımızda değil; Davutoğlu ile metodlarımız çok farklı

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan eski AKP kurucusu, eski Dışişleri ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, siyasi hareketlerinin başında olmasını teklif ettiklerini, ancak Gül’ün, bunu reddettiğini belirterek, “Bu işi siz yapacaksınız” dediğini söyledi. Farklı kesimlerle, siyasi görüşleri farklı kadrolarla birlikte çalışmayı tasarladıklarını söyleyen Babacan, parti kurma çalışması içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyasi örgütlenmede uygulanan farklı metodlar yüzünden bir arada olmalarının mümkün olmadığını açıkladı. Babacan, parti kuruluşunu 2019 sonuna kadar tamamlayacaklarını da ifade etti.

Uzun süredir ilk kez uzun süreli bir televizyon programında soruları yanıtlayan Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ‘baştan akitleştiklerini’ ifade ederek, kendisine “Bu işte başımızda siz olacaksınız” dediğini, ancak Gül’ün “Hayır, bu işi siz yapacaksınız” yanıtını verdiğini aktardı. Gül ile zaman zaman bir araya gelerek konuşup görüşlerini aldıklarını, bunun dışında eski cumhurbaşkanının kendilerine sadece destek verdiğini, kararları ise kendilerinin aldığını söyledi.

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Parti kuruluşunu 2019 sonuna kadar tamamlayacaklarını açıklayan Ali Babacan, partide görev almak için çok sayıda başvuru olduğunu söyledi ve kendi adıyla açtığı web sitesinden gönüllü olmak için başvuranlar olduğunu belirtti. Babacan’ın web site adresini vermesinden kısa süre sonra Fatih Altaylı, sitenin çöktüğünü söyledi.

Partilerinde görev alan eski AKP’li bakanlar Sadullah Ergin, Beşir Atalay ve Nihat Ergün ile ilgili iddialar hakkındaki soruya ise Babacan, söz konusu isimlerin zamanında ne karar aldıklarını, olayların iç yüzünü bildiğini ifade eden Babacan, “Algılar olabilir ama gerçekler ayrıdır” dedi. Babacan, görevde oldukları dönemdeki sorumluluktan kaçamayacaklarını da belirtti.

Ayrı bir parti kurma çalışmasındaki eski AKP’li Başbakan Ahmet Davutoğlu ile örgütlenmede farklı metodlar uyguladıklarını, bu yüzden birlikte çalışmalarının imkansız olduğunu belirten Babacan, Davutoğlu’nun kendisine çalışma teklifinde bulunduğunu da açıkladı. Davutoğlu’nun daha işin başında il başkanlarını belirlediğini, oysa kendi örgütlenmelerinde bu tür görevlendirmelerin ortak kararlar ile belirleneceğini belirten Babacan, demokrasiden uzaklaşma konusundaki soruya da ‘korku siyaseti’nin çaresizlikten üretildiğini belirterek yanıt verdi.

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‘FETÖ’nün darbe yaparak, devlet içindeki kendi kadrolarını kullanarak Meclis’e ve devlet başkanına darbe yapmaya çalışmasının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine de değinen Babacan, bu konuda mağduriyet yaşanmamasına da dikkat etmek gerektiğini kaydetti.

Parlamenter sistemden yana bir hareket olduklarına vurgu yapan Babacan, ancak kuvvetler ayrılığının gerçek anlamda uygulandığı bir sistemden yana olduklarını da kaydetti.

‘Meclis etkisizleşti; AKP’nin başlangıçta çok sesli olduğu, biraz tartışılır’

Meclis’in etkisizleştiğini ifade eden Babacan, geniş kesimlerin Meclis aracılığıyla problemleri konuşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

’50 artı bir’i savunmanın, toplumu ayrıştıracağını, kutuplaştıracağını belirten Babacan, ayrışma ve kavganın, aslında toplumda karşılığının olmadığını ifade etti.

Çok sesliliğin, başlangıçtaki kadrodan itibaren korunması gerektiğini savunan Babacan, Altaylı’nın, “AKP başlangıçta öyle değil miydi” sorusuna, “O biraz tartışılabilir” yanıtını verdi.

‘Terör’ konusundaki soruya da yanıt veren Babacan, bu sorunu çözmek için uluslararası alanda ve bölgedeki herkesle bu konuyu konuşuyor olmak gerektiğini kaydetti. Devletin vatandaşına herhangi bir ‘hak vermesi’nin değil, vatandaşının haklarını garantiye almasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün çok önemli bir payı olduğunu vurgulayan Babacan, geçmişi tartışmanın gereksiz olduğunu ve geleceğe bakmak gerektiğini ifade etti.

Diğer siyasi partilerden, milletvekilleri de dahil kendilerine gelmek isteyenler olduğunu açıklayan Babacan, kendilerine katılım konusunda diğer partilerde görevi olanlara yönelik ‘ilk adımı atan taraf’ olmadıklarını ve olmayacaklarını ifade etti.

Babacan, kendi içinde şeffaflığı ve demokrasiyi sağlayamayan bir partinin iddiasının olamayacağını söyledi.