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Yaramazlara biraz batar!

Baba oğul beş gün arayla hayatını kaybetti

İstanbul’da, yaşayan 29 yaşındaki Burak Genç ve 49 yaşındaki babası Mehmet Genç beş gün arayla hayatını kaybetti. Mehmet Genç’in ölüm nedeni Covid-19, Burak Genç ise karantina sürecinde kalp krizi geçirdi.

Fotoğraf: DHA

Baba-oğula 28 Ekim’de görülen semptomlar üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Mehmet Genç, hastanede tedaviye alınırken Burak Genç de evde karantina altına alındı.

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Burak Genç, karantinasının son günü 6 Kasım’da, babasının durumunun ağırlaştığını öğrenmesi üzerine internetten hastaların nasıl entübe edildiğine ilişkin araştırma yaptı. Bilgisayar başında fenalaşarak yere yığılan Burak Genç aile fertleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirnenen genç adam kurtarılamadı. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Onun ölümünün ardından tedavisi süren ve hastane durumu ağırlaşan baba Mehmet Genç de dün hayatını kaybetti.

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Üç çocuk babası Mehmet Genç, bugün daha önce oğlunun defnedildiği mezarlıkta defnedildi. Baba ve oğlunun beş gün arayla yaşamlarını yitirmesi, akrabaları, ailesi ve komşularında büyük üzüntüye neden oldu.

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