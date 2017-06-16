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Ayrıntı’dan Ankara Üniversitesi’ne: İbiş’ten ödül almak, utanç getirir


 

Düzenlediği roman ve öykü ödülünün duyurusu için Ayrıntı Yayınları bünyesindeki Ayrıntı Dergi’den yardım isteyen Ankara Üniversitesi’ne yayınevinden yanıt geldi: “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Rektör İbiş…

En fazla ihraç Erkan İbiş’in rektörlüğündeki Ankara Üniversitesi’nden yapılmış, toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Yayınevinin Twitter hesabından üniversiteye şöyle yanıt verildi: “Duyurunuz için teşekkür ederiz. Ancak Ankara Üniversitesi gibi bizim yazarlarımızın ve editörlerimizin içinde olduğu bilim insanlarını hiçbir gerekçeye dayanmadan kurumlarından atan, onlara karşı tacizlerini sürdüren, üniversite olmanın hiçbir refleksini göstermeyen bir kurumun vereceği ödülleri güvenilir bulmuyor, yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”

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Düzenlediği roman ve öykü ödülünün duyurusu konusunda yardım için, Ayrıntı Yayınları bünyesindeki Ayrıntı Dergi’den katılım ve destek isteyen Ankara Üniversitesi’ne yayınevinden yanıt geldi: “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının bize prestij değil utanç getireceğini düşünüyoruz.”

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