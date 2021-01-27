AYM’den tutuklanan ‘imzacı akademisyenler’e ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzalayan dört akademisyenin hak ihlali başvurusunu reddetti.

Soldan sağa: Mungan, Kaya, Ersoy, Camcı (Fotoğraf: Arşiv)

Ülkenin doğusu ve güneydoğusundaki çatışmalara ilişkin hazırlanan bildiri, 2016 yılında 1000’den fazla akademisyen tarafından imzalanmıştı.

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İmzacı akademisyenlerden Kıvanç Ersoy, Esra Mungan, Meral Camcı ve Muzaffer Kaya, dava açılması nedeniyle aynı yıl mart-nisan tarihlerinde yaklaşık bir ay tutuklu kalmıştı.

Dört isim de Eylül 2019’da beraat etmiş, beraat kararı aynı yılın ekim ayında kesinleşmişti.

Akademisyenler, ‘terör örgütü propagandası’ndan tutuklanmaları nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ ve ‘ifade özgürlüğü’, kamu görevlilerinin açıklamaları nedeniyle de ‘masumiyet karinesi’nin ihlal edildiğini belirterek AYM’ye başvurmuştu.

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‘Açıklama makul karşılanmalıdır’

Başvuruyu inceleyen AYM, 12 Ocak’ta başvuruya dair karar verdi.

AYM’nin kararında, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları olmak üzere bakanlar dahil kamu görevlilerinin bildiriye dair sarf ettiği sözlere yer verildi.

Kararda, bildirinin sert eleştirilere muhatap olduğu ve kamuoyunda yoğun tartışmalara sebebiyet verdiği belirtilerek, söz konusu açıklamalarda isim zikredilmediği, bildiriye dair beyanlarda bulunulduğu kaydedildi.

Kararda şöyle dendi: “Yöneticilerin kamuoyunu yakından ilgilendiren bir meselede açıklama yapmaları makul karşılanmalıdır. Bu açıklamalarda başvurucuların yargılandığı davayla ilgili bir değerlendirme bulunmamaktadır. Öte yandan söz konusu açıklamaların başvurucular hakkındaki soruşturmanın başlatılmasından önceki tarihlere ait olduğu ve başvurucular hakkında açılan soruşturmalarla bir ilgisinin bulunmadığı görülmektedir. Söz konusu açıklamaların içerik itibarıyla başvurucularla doğrudan ilgi kurulmasını sağlayacak nitelikte olmadığı görülmüştür.”

Ret kararı

AYM, ‘masumiyet karinesi’nin ihlali iddiasını ‘açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle’ kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Tutuklamaya ve ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ne ilişkin de başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı verildi.