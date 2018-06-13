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Yaramazlara biraz batar!

AYM’den Demirtaş’ın tahliye talebine ret: Cezaevinde yaşamına yönelik tehlike yok

 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak ‘tedbiren tahliye’ isteyen HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın talebi reddedildi.

Fotoğraf: HDP

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti. Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti. Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

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AA’nın haberine göre, Demirtaş’ın 29 Mayıs’taki bireysel başvurusunu aynı gün inceleyen AYM, bu talebi reddett ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk etti.

Buna göre, yüksek mahkeme ‘başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği’ yönünde karar verdi.

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Erdoğan: Neyi serbest bırakıyorsun?

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist başı’ olarak nitelendirip kendisinin serbest bırakılması yönündeki çağrılar için, “Neyi serbest bırakıyorsun? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” diyerek, “6-7 Ekim’de vatandaşımızı birbirine kırdıran bunlar değil miydi” diye sormuştu.

Erdoğan bugün de, “Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım” demişti.

Erdoğan’ı ‘kara propaganda’ yapmakla suçlayan Demirtaş’ın avukatlarıysa, Erdoğan’ın, Demirtaş’ın Anayasa Mahkemesi’nde görülmek üzere bekleyen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verme amacı taşıdığını belirtmişti.

Demirtaş, Kasım 2016’da beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da hapisten devam ettirmek zorunda.

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