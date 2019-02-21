Aydınlık yöneticilerine açılan MİT TIR’ları davası düştü

Aydınlık gazetesi yöneticileri hakkında açılan MİT TIR’ları davası süre aşımı nedeniyle düştü. Ancak yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

MİT’e ait olduğu belirtilen TIR’lar 19 Ocak 2014’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde Sirkeci gişelerinde durdurulmuştu. TIR’ların içinde silah olduğu görülmüştü.

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TIR’lara dair haber yayınladıkları gerekçesiyle gazetenin yayın yönetmeni İlker Yücel ve haber istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren İlker Yücel, haberin Bozkurt tarafından iletilmesi üzerine 21 Ocak 2014’te yayınlandığını kaydetti.

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Yücel, TIR’ın durdurulması olayının haber ajanslarında yer alması üzerine konuyu araştırması için Bozkurt’u görevlendirdiğini belirterek ‘FETÖ’ye yardım etmek gibi bir amacının bulunmadığını ifade etti.

Yayın yönetmeni şöyle devam etti: “Aydınlık gazetesinin yayın politikasına bakıldığında bahse konu örgüt aleyhine pek çok haber yapıldığı görülecektir. Suç işleme kastımız yoktur. Haber tarihi itibariyle gizliliğe ilişkin herhangi bir kamu kuruluşunun herhangi bir açıklaması bulunmamaktaydı. Basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir yayındır.”

Yeniden dava açılabilir

Mütalaa veren duruşma savcı, iki gazeteciye açılan ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ davasının düşürülmesini istedi. Savcı, mahkeme tarafından ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti.

Mahkeme savcının davanın düşürülmesi talebini, olaya dair davanın dört aylık yasal süre sonrası açılması nedeniyle kabul etti. Ayrıca iki gazeteci hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.

İki gazetecinin yurt dışına çıkış yasağı hüküm kesinleşinceye kadar sürecek.

MİT TIR’larına dair bir diğer davada, Mayıs 2015’te görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet’in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay, Dündar’a casusluktan ceza verilmesini isteyerek kararı bozmuştu.