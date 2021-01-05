Avrasya Tüneli’nde 2020 garantisi de tutmadı: Şirkete 391 milyon lira ödeyeceğiz!

Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 2020 yılında yaklaşık 12 milyon araç geçti. İşletmeci firma, aradaki fark nedeniyle devletten 48 milyon 769 bin 228 dolar karşılığı, 391 milyon 870 bin 500 lira alacak.

Fotoğraf: DHA

Resmi açılışı 31 Aralık 2016’da yapılan tünel için verilen geçiş garantisi bugüne kadar hiç tutmadı. Tüneli 24 yıl beş ay boyunca işletecek olan firmaya her sene aradaki fark kadar ödeme yapılıyor. Araç geçiş sayısı her yıl yüzde 0.05 oranında artırılıyor. Tünelden bir araç için 4 dolar artı KDV geçiş ücreti alınıyor. Garanti döviz bazında verildiği için ödeme de döviz kurlarına göre değişiyor.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, CİMER’e tünelden 2020 yılında kaç araç geçtiğini sordu. CİMER’den verilen yanıtta, 10 Aralık tarihine kadar 11 milyon 740 bin 343 adet araç geçtiği belirtildi.

Belirtilen sürede garanti verilmesine rağmen geçmeyen araç sayısı 12 milyon 192 bin 307 oldu.