‘Atladı’ denilmişti: Zorla evlendirmek istenen Suriyeli D.H’yi ağabeyi balkondan atmış

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Kilis’te zorla evlendirilmek istendiği için üçüncü kattan atladığı öne sürülen Suriyeli 16 yaşındaki D.H.’nin, ağabeyi tarafından aşağı atıldığı ortaya çıktı.

Suriye’deki iç savaştan annesi ve ağabeyiyle kaçarak bir apartmanın kiraladıkları 3’üncü katında yaşayan D.H., ailesi tarafından istemediği biriyle evlendirilmek istenmişti.

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Ajanslara gelen ilk bilgide, D.H.’nin ailesiyle tartışınca balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığı yazılmıştı.

‘Para karşılığı evlendirme’

D.H’nin 28 yaşındaki ağabeyi M.H. tarafından evin üçüncü katından aşağı atıldığı ve aşağı inen ağabeyin kardeşini döverek yeniden eve götürmek istediği ortaya çıktı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli D.H.’nin psikolog nezaretinde ifadesi alındı. Para karşılığı yaşça kendisinden büyük birisiyle evlendirilmek istenmesine karşı çıkması nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından aşağı atıldığını söyleyen D.H., ağabeyinin kendisini dövdüğünü de anlattı.

D.H, ifadesinin ardından devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Anne serbest

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.’nin annesi F.K. serbest bırakılırken, ağabeyi M.H. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.