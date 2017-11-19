Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle suçlanan işçiye altı yıl hapis

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Edirne’de Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan sanık altı yıl dört ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Keşan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Nihat Önel, iki suçlamayla asliye hukuk mahkemesinde yargılandı.

Reklam

Yargılama sonucunda Önel’e ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ten iki yıl, ‘Erdoğan’a hakaret’ten de dört yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi.

Toplamda altı yıl dört ay 15 gün hapse mahkum edilen tutuksuz sanık, cezası kesinleşince gözaltına alındı. Önel, işlemlerin ardından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Daha önce de hapse girmiş

Önel’in İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 46 kişinin hayatını kaybettiği TAK saldırısı sonrası da sosyal medyada ‘örgüt propagandası’ yapmak suçundan 4,5 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.

Bu dava halen Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.