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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk Havalimanı’ndan erken çıkıldığı için TAV’a 389 milyon avro tazminat ödenecek

Fransız ADP’nin ana hissedarı olduğu TAV Havalimanları Holding, Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması sebebiyle 389 milyon avro tazminat alacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un yeni havalimanının 6 Nisan’da açılmasının ardından Atatürk Havalimanı’ndan yolcu uçuşları durdurulmuştu. TAV Havalimanları’nın ise havalimanını 3 Ocak 2021’e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

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TAV Havalimanları’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında “Şirketimize (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) DHMİ tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir” denildi.

Atatürk Havalimanı’nından sözleşmesi bitmeden çıkıldı: TAV’a tazminat ödenecek

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