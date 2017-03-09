Atalay Filiz de ‘FETÖ’ye sığındı: Halk idam istiyor, ben halkın talebini yerine getirdim

Üç kişinin cinayet zanlısı olarak yargılanırken ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Atalay Filiz, öldürdüğü Göktuğ Demirarslan’ın ‘FETÖ’cü olduğunu ileri sürüp ekledi: “Halkımız hainlerin idamını istiyor. Ben bir anlamda halkımızın isteğini yerine getirdim.”

Ankara Batı Adliyesi Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Atalay Filiz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Bir önceki duruşmada Atalay Filiz’in davadan çekilen avukatları yerine Ankara Barosu tarafından atanan avukat, Filiz’in cezai ehliyetinin tespiti için, Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden ‘akli dengesinin yerinde olup olmadığına’ ilişkin bilirkişi raporu talep etti. Ayrıca avukatı, Filiz’in suçunu samimi bir şekilde itiraf ettiğini, bu nedenle cezanın ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan verilmemesi gerektiğini söyledi.

Avukatın talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

‘Kendimi fazla yormayacağım’

Mahkeme başkanı, Atalay Filiz’e karar vereceklerini ve son sözünün ne olduğunu sordu.

Filiz, avukatının yeni olduğunu ve bu nedenle kendisiyle konuşup yeniden savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, savunmaların alındığını belirterek Filiz’in bu talebini reddetti ve Filiz’e tekrar son sözünü sordu.

Filiz, mahkeme başkanına, “Yani süre tanımıyor musunuz?” diye sorup “Hayır” cevabını alınca, “20 saat konuşabileceğim malzeme var aslında. Ama karar nasılsa belli olduğu için kendimi fazla yormayacağım” dedi.

İşlevsel ‘FETÖ’

Atalay Filiz, cinayetlerin yazıldığı gibi aşk cinayeti olmadığını, arkadaşı Göktuğ Demirarslan’ı, FETÖ’cü olduğu için öldürdüğünü de iddia eti.

Filiz, Demirarslan’ın, FETÖ soruşturmasında İzmir’de gözaltına alınan babası korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ı kast ederek, “Armut dibine düşer. Babası vatan haini ise oğlu neden olmasın. Göktuğ’un FETÖ’cü olduğunu ben biliyordum. Dört yıllık fakülteyi altı yılda bitirdi ancak mezun olur olmaz TÜBİTAK’ta 2013 yılında önemli bir göreve atandı. Şimdi hayatta olsaydı FETÖ’den tutuklanacaktı” diye konuştu.

Polisten kaçmadım KGB ve ‘FETÖ’den kaçtım

Sözlerine, “Halkımız hainlerin idamını istiyor. Ben bir anlamda halkımızın isteğini yerine getirdim” diye devam eden Filiz olaylardan sonra kaçmadığını da iddia etti.

Filiz’in, “Ben polisten değil KGB ve FETÖ’den kaçtım” demesi üzerine mahkeme başkanı, “Tahliyeni mi istiyorsun?” diye sordu. Filiz, başkanın bu sorusunu, “Diyeceklerim bu kadar” diye cevapladı.

Filiz’in sözlerinin ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet Filiz’i, Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.