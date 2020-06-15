ASO başkanı: Verimsiz işletmelerin piyasadan çekilmesine fırsat verilmiyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ‘corona’ya karşı alınan bazı olağanüstü önlemlerin verimsiz işletmelerin piyasadan çekilmesine fırsat vermediğini söyledi.

Fotoğraf: ASO

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Özdebir, salgın nedeniyle üretimin durduğunu, işletmelerin büyük kısmının borçlu olduğunu hatırlattı.

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Şu anda olağanüstü bir durum yaşandığını, bunun da olağanüstü tedbirleri gerektirdiğini belirten ASO başkanı şöyle konuştu: “Biz yaratıcı yıkımı yaşamayan yaşatmayan bir ekonomi haline dönüştük. Verimsiz işletmelerin piyasadan çekilmesine fırsat verilmiyor. Onların bitkisel hayata devam etmeleri kaynak israf etmelerine de sebep oluyor. Ben oda başkanı olarak üyelerimin hiçbirinin iflas etmesini istemem. Ama doğanın kuralı olan yenilenmenin de yaşanabilmesi lazım. Maalesef yaşanacak. Asıl önemli olan şu: Türkiye’nin var olabilmesi için Türkiye’nin üretim gücünün korunması lazım.”

Önümüzdeki dönemde ertelenen taksit ve vergi ödemelerinin üst üste geleceğini söyleyen Özdebir, “Bunları karşılayabilecek kadar bir gelişmenin olabilmesi ihtimali biraz zayıf” dedi.

İlk çeyrekteki yüzde 4.5’luk büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 5 ile 8 arasında küçülme öngördüğünü belirten ASO başkanı, şöyle konuştu: “Ama olağanüstü bir şey olmazsa üçüncü ve dördüncü çeyrekte bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse yıl sonunu az da olsa pozitif bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyorum.”