Arkadaşlarını bekleyen siyah müşterilerini gözaltına aldıran Starbucks: Özür dileriz

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Kahve zinciri Starbucks, ABD’de sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşterisini polis çağırarak gözaltına aldırmasının ardından özür diledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, geçen hafta ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde yaşanan olayda iki siyah adam Starbucks’a gelerek üçüncü arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü “Ya sipariş verin ya da dışarı çıkın” uyarısında bulunmuştu.

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Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince, mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini ‘özel mülke izinsiz girme’ suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci — Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018

İki arkadaşın mağazaya girmesinden 15 dakika sonra Starbucks’a giren bekledikleri kişi de ikilinin gözaltına alınmasına tanık olmuştu.

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Görüntülerde diğer müşterilerin, “Niye gözaltına alıyorsunuz? Onlar bir şey yapmadı” dediği duyuluyor.

Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Starbucks CEO’su Kevin Johnson, videoyu izlerken zorlandığını, yapılanların yanlış olduğunu ve ekledi: “Durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerin çektiği videoyu izlemek çok zor ve buradaki eylemler Starbucks görevleri ve değerleriyle uyuşmuyor.”