Araştırma: Virüsün en bulaşıcı olduğu zaman semptomların ilk beş günü

Britanya’da yapılan bir araştırma Covid-19 hastalarının en çok semptom gösterdiği ilk beş günde bulaştırıcı olduğunu ortaya koydu.

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Araştırma hastalarda en yüksek virüs seviyesinin hastalığın başında olduğunu ve canlı virüsün semptomların başladıktan dokuz gün sonra bulunabildiğini gösterdi.

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Araştırmayla erken aşamada izolasyonun virüsün yayılımını durdurmak için kritik öneme sahip olduğu ortaya kondu.

Bilim insanları testi pozitif çıkan semptomatik hastaların dahil olduğu dünya çapında 79 araştırmayı inceledi.

Semptomların başlamasında itibaren dokuz gün boyunca canlı yani çoğalabilen virüse rastlayan bilim insanları boğaz örneklerindeki virüs miktarının ilk beş gün içinde pik yaptığını gördü.

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Araştırmacılar, dokuz günden sonra da virüs parçacıklarına rastlanmasına karşın, söz konusu virüsler canlı olmadığından bu aşamadan sonra insanların çoğunun hastalığı bulaştırmıyor olduğu sonucuna varılabileceğini ifade etti.

‘Test sonucu gelene kadar en bulaştırıcı dönem geçiyor’

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nden Dr. Müge Çevik elde edilen bulgunun diğer çalışmalarla paralel olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi: “İnsanların, hafif de olsa belirti gösterir göstermez izole olduklarından emin olmak için gereken yapılmalı. Hastaların sürüntü testinin sonuçları gelene kadar en bulaştırıcı dönemleri geçmiş olabiliyor. Bu yüzden insanların neden hızlı bir şekilde izole edilemediğine odaklanmalı ve bunun gerçekleşmesini sağlamalıyız.”