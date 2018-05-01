Araştırma: Türkiye’deki Suriyeli her 10 çocuktan altısında psikiyatrik hastalık var

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Türkiye’deki sığınmacı çocukların yüzde 60’ında psikiyatrik hastalık tespit edildi.

Sonuç, Marmara Üniversitesi’nce 2014’ten bu yana yapılan dört çalışmanın ürünü.

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AA’nın haberine göre İstanbul’daki bir sempozyumda konuşan doktor Veysi Çeri, “Dört çalışmanın toplamına baktığımızda, çocukların yüzde 60’ında, yani her 10 çocuktan altısında en az bir psikiyatrik hastalık var. En mütevazı çalışma iki mülteci çocuktan birinde bir psikiyatrik hastalık olduğunu ortaya koydu” dedi.

Sığınmacı çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu ya da depresyona sıklıkla rastladıklarını aktaran Çeri, bunun da çocuklarda sosyal, akademik ve ailevi işlevsellikte ciddi bozulmalara neden olduğunu belirtti.

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‘Dil sorunu nedeniyle kendilerini anlatamıyorlar’

Şu anda Türkiye’de 4 milyonun üzerinde sığınmacı bulunduğuna dikkat çeken doktor, “Yarısında psikiyatrik bozukluk var. Bir buçuk milyonu çocuk. Çocuklar özelinde bakarsak en az 700 bin mülteci çocuğun, en az bir psikiyatrik hastalığı var” diye konuştu.

Rahatsızlık yaşayanların büyük bölümünün psikiyatri servislerine başvurmadığını, başvursalar da dil bariyeri nedeniyle kendilerini anlatamadıklarını söyleyen Çeri şöyle devam etti: “Bu sorun ilk kez bizim başımıza gelmedi, dünyayı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Daha önceki mültecilerle yüzleşmiş toplumlarda ne yapılmışsa aynısını yapabiliriz. Önerilen şu, mültecilerin yoğunluklu yaşadığı bölgelerde özelleşmiş çocuk psikiyatrisi servisleri açılmalı, buralara mültecilerin kültürlerini bilen, gönüllük esasına bağlı psikiyatrlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişim uzmanları gidebilir.”