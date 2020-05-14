Araştırma: Doktorların yarısından çoğu salgının mevsimsel olduğunu düşünüyor

Araştırmaya göre doktorların yüzde 54’ü Covid-19 salgınının mevsimsel grip gibi olduğunu düşünürken, en çok kendilerinden ziyade yakınlarına virüsü bulaştırmaktan endişe duyuyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Ipsos tarafından Türkiye’de 40’ı aşkın ilde, 10’dan fazla uzmanlık alanında toplam 481 doktorla yapılan online görüşmelerle hazırlanan araştırmada, doktorların salgınla ilgili düşünceleri ve mevcut pratiklerine etkisi ele alındı.

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Araştırmaya göre pandemide en fazla risk altında olan grubu oluşturan doktorların ‘endişe seviyeleri’ne bakıldığında, yüzde 72 ile araştırmaya katılan doktorların kendilerinden ziyade yakınları için endişelendiği görüldü.

Katılımcıların yüzde 32’si ‘virüse yakalanmak’tan ve ‘mevcut durum’dan endişe ediyor.

‘Ameliyatlar iptal ediliyor’

Salgın süresince tıbbi pratiklere ilişkin değişimler sorulduğunda ise ankete katılan doktorların yüzde 44’ü salgın nedeniyle yaşanan yoğunluktan ötürü bazı hastaları için ameliyatların iptal edildiğini veya ertelendiğini belirtti.

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Ayrıca katılımcıların yüzde 58’i ise bölümlerindeki hekim sayısının Covid-19 vakalarıyla ilgilenmek zorunda olduğundan azaldığını ifade etti.

‘Hasta sayısı azaldı’

Hasta sayısındaki değişimleri konusunda ise katılımcılar, salgın öncesindeki döneme kıyasla haftalık gördükleri hasta sayılarında yüzde 69’luk bir azalma olduğunu belirtti.

Salgına ilişkin öngörülerde ise, ankete katılan doktorların yüzde 54’ü Covid-19’un grip gibi mevsimsel olduğunu belirtirken, yüzde 25’i ise tek seferlik bir pandemi olduğunu düşünüyor.