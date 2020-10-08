Araştırma: 10 kişiden sekizi ‘corona’yı semptomsuz atlatıyor

Britanya’da yapılan bir araştırma ‘corona’ testi pozitif çıkan kişilerin üçte ikisinden fazlasının, teste girdiği gün asemptomatik olduğunu ortaya koydu. Asemptomatik yayıcılar düşünülenden fazla olabilir.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Londra Üniversitesi Akademisi’nin araştırması, pandemi sırasında Britanya’daki binlerce haneden düzenli olarak alınan Covid-19 test sonuçlarını ve hanelerin semptomları olup olmadığını test eden ‘enfeksiyon anketi’ni yürüten Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerini inceledi.

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Hakemli olarak değerlendirilen çalışmada, 26 Nisan-27 Haziran 2020 tarihlerinde corona testi yaptıran 36 bin 61 kişiye bakıldı. Sonucu pozitif çıkanların yüzde 86.1’inin, öksürük, ateş, tat veya koku kaybı gibi ‘ana semptomları göstermediği’ görüldü. Test sonucu pozitif olan her 115 kişiden yalnızca 16’sı virüsle ilişkilendirilen ana semptomları bildirdi.

Daha yaygın bir test programı gerekli

Araştırmacılar Irene Petersen ve Andrew Phillips, Clinical Epidemiology dergisinde yayınlanan araştırmada, “Covid-19 semptomları SARS-CoV-2’nin (corona virüsü) zayıf belirtileridir” sonucuna vardı. Araştırmacılar, ‘SARS-COV-2’nin bulaşını azaltmak için pozitif vakaların belirlenmesinin önemli olduğunu, ancak hastalığı taşıyan insanların ne kadarının asemptomatik ve potansiyel ‘sessiz yayıcılar’ olduğu hakkında çok az şey bilindiğini’ belirtti.

Petersen ve Phillips, ‘sessiz bulaşı tespit etmek, gelecekteki salgınları potansiyel olarak önlemek ve azaltmak için daha yaygın bir test programının gerekli olduğunu’ vurguladı.