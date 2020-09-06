Antikorlu gönüllüler: İzolasyondaki Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor

İsrail’deki bir hastanede iyileşen Covid-19 hastalarından oluşan gönüller, corona bölümünde izolasyonda kalan hastalara yardımcı oluyor.

Başkent Kudüs’teki Hadassah Hastanesi’nde başlatılan pilot uygulamanın dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

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Bu uygulamayla antikor testi pozitif çıkan iyileşmiş Covid-19 hastaları, hastalığı ağır ve orta şiddette geçiren izolasyondaki kişilere yemek yedirmek, onlarda sohbet etmek gibi yardımlarda bulunuyor.

BBC’nin görüştüğü gönüllülerden Shuki Rock, eşiyle corona virüsüne yakalanıp iyileştikten sonra bu projeyi duyunca katılmaya karar verdiğini anlattı: “Beklediğimiz şey buydu. Bu karşılığını vermemizin bir yolu. Bir gün bir hastanın odasına girip kendimi tanıttım ve bugün nasıl hissediyorsunuz diye sordum. ‘Nasıl mı hissediyorum? Bir an duraksadı ve sonra göz yaşlarına boğuldu. 10 dakika boyunca durmadan ağladı. Ne olacağını bilmemenin yarattığı bıkkınlığından yakındı.”

“Elimden gelen bu” diyen Rock sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim yaptığım sağlık çalışanlarına kısayla hiçbir şey. Riskleri biliyorum ama yeterince güvende hissediyorum. Umarım bu proje, izole corona hastalarının çaresiz yalnızlıklarının üstesinden gelmesine yardımcı olur.”

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İzole şekilde tedavi gören Covid-19 hastalarının odalarına giren gönüllüler kameralardan takip ediliyor ve hastane ekibiyle iletişim kurabiliyor.

30 gönüllünün katıldığı projeyi yöneten Dr. Rely Alon, gönüllülere bilmeleri gereken kuralları öğrettiklerini belirterek şunları söyledi: “Asıl amaç hastanın yanında olmalarını sağlamak; onlarla oturup sohbet etmeleri, bazen dua etmeleri, yemeklerini yedirmeleri. Hem hasta için hem çalışanlar için çok faydalı oluyorlar.”

‘Hastalar çok yalnız’

Başhemşire Yevgeni Frank Kamenetsky de “Hastalar çok yalnız, içeride kimseleri yok, ne aileleri, ne arkadaşları… Bu yüzden birilerinin onlarla vakit geçirmesi, sohbet etmesi çok önemli” dedi.

İyileşen hastalarda antikorların ne ölçüde koruma sağladığı hala netlik kazanmadığı için gönüllüler sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu ekipmanları mutlaka giyiyor. Bu anlamda da çalışmanın yakından izleneceği belirtildi.