Anlamını öğrenince giydiği ‘Hero’ tişörtünü yakmak istedi

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Adıyaman’da ‘Hero’ tişörtü giydiği için gözaltına alınan bir kişi, anlamını öğrenince tişörtü üzerinden çıkarıp yakmak istedi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen en az 30 kişi gözaltına alınmıştı.

İHA’nın haberine göre, ailesiyle birlikte gezmeye çıkan M.T.’nin giydiği tişörtü görenler durumu polise bildirdi.

Kısa sürede Eskisaray Mahallesi’nde polis tarafından durdurulan M.T., tişörtün anlamını bilmediğini ve kasıtlı olarak giymediğini belirtti.

M.T., polislerden anlamını öğrenmesi üzerine giydiği tişörtü çıkarıp yakmak istedi.

M.T.’nin elinde bulunan çakmağı ve tişörtü alan polis, tişörtü ters çevirerek M.T.’ye tekrardan giydirdi.

Gözaltına alınan M.T. serbest bırakıldı.