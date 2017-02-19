Anket: Kararsızlar dağıtıldığında ‘Hayır’ yüzde 52.1; ‘Evet’ yüzde 47.8

16 Nisan’da düzenlenecek ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde yapılan son ankette ‘Hayır’ yüzde 52.1, ‘Evet’ ise yüzde 47.8 seviyelerinde çıktı.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre anketi ABD’li bir kuruluş yaptı. Bu ay içerisinde 58 şehirde yapılan anketin yüzde 1,97’lik yanılma payı olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 38.29’u referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını söylerken yüzde 35.9’luk kesim ise ‘Evet’ dedi. Kararsızların oyu yüzde 10.29 olurken sandığa gitmeyeceğini vurgulayanların oranı ise yüzde 15.52.

Kararsızlar dağıtılınca

Kararsız olduğunu bildiren yüzde 10.29’luk kesim oranlara dağıtıldığında ise ‘Hayır’, ‘Evet’in yüzde 4.5 önünde yer aldı. Kararsızlar dağıtılınca ‘Hayır’ oyları yüzde 52.18, ‘Evet’ oyları ise yüzde 47.81 olarak hesaplandı.

AKP’lilerin yüzde 11’i ‘Hayır’cı

Anket, AKP’li seçmenin yüzde 11.23’ünün referandumda ‘Hayır’ diyeceğini ortaya koydu. AKP seçmenlerinin yüzde 72.80’i ‘Evet’, yüzde 11.23’ü ‘Hayır’ derken, yüzde 11.91’i kararsız olduğunu belirtti. AKP’li seçmenlerin yüzde 4.07’si ise oy kullanmayacağını ifade etti.

CHP’li seçmenin sadece yüzde 2.24’ü ‘Evet’ derken yüzde 85.6’lık dilim ise referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını belirtti. Ankete katılan CHP’lilerin yüzde 7.29’u ise kararsız.

HDP’lilerin yüzde 16’sı kararsız

Meclis’in üçüncü büyük partisi HDP’deki ‘Hayır’ oranının yüzde 68.68 ölçüldüğü ankette ‘Evet’çilerin oranı yüzde 4’te kaldı. Ankete katılan HDP seçmeninin yüzde 16.29’u kararsız olduğunu, yüzde 10.86’sı ise sandığa gitmeyeceğini kaydetti.

MHP’de ‘Hayır’ yüzde 59

Anayasa değişikliği paketini AKP ile Meclis’ten geçiren MHP’de ise ‘tabanda’ çok farklı sonuçlar yaşanıyor. ABD’li kuruluşun anketi MHP seçmeninin yüzde 59’unun ‘Hayır’cı olduğunu ortaya koydu. MHP’deki ‘Evet’ oranı ise yüzde 23. Kararsız MHP’lilerin oranı yüzde 10.32, sandığa gitmeyecek MHP’lilerin oranı ise yüzde 6.75 olarak ölçüldü.