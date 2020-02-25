Anket: Dört kişiden üçünün ‘FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili fikri yok

Bir anket kapsamında katılımcılara ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın kim olduğu soruldu; dört kişiden üçü “Fikrim yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Raporu’nun paylaştığı anket, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay iki kere ülke çapında 12 ilde 1537 kişiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını baz alıyor.

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Son dönemde tekrar alevlenen ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devlet sırlarını ‘FETÖ’ unsurlarıyla paylaşmakla suçlarken Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık makamına ‘FETÖ’ sayesinde geldiğini savunuyor.

Yüzde 74.82’i ‘Fikrim yok’ dedi

17 Şubat’ta yapılan araştırmada “Sizce ‘FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir” sorusuna her dört katılımcıdan üçü, yani yüzde 74.8’i yanıt vermemeyi tercih etti.

En yaygın yanıt ise yüzde 12’yle ‘AKP’ olurken, bunun ardından yüzde 4.2’yle ‘CHP’ ve yüzde 2.4’le ‘Recep Tayyip Erdoğan’ geldi.

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Yanıt verenlerin yüzde 8.6’sı ise “Bütün siyasi partilerde mevcut” yanıtını vererek, bütün siyasi partilerin bünyesinde ‘FETÖ’ unsurlarının bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi.

AKP seçmeni, ‘Kemal Kılçdaroğlu’ dedi

Yanıtlar, soruları cevaplayanlar içinde parti seçmenleri bazında değerlendirildiğinde, AKP ve MHP seçmeninin en sık verdiği yanıt ‘CHP’ oldu.

Fakat AKP seçmeninin en sık verdiği ikinci yanıt ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ olurken MHP seçmeninin yanıtı ise ‘HDP’ oldu.

CHP, İyi Parti ve HDP seçmenleri arasında ise soruya verilen en sık yanıt ‘AKP’ olurken ikinci yanıt ‘Recep Tayyip Erdoğan’. İyi Parti ve HDP seçmeni arasında ‘FETÖ’nün siyasi ayağının CHP olduğunu düşünen yok.

CHP seçmeninin 2.1’i partisini ‘FETÖ’cü görüyor

CHP seçmeninin ise yüzde 2.1’lik bölümü partinin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünüyor. Öte yandan, AKP seçmeninin yüzde 12.2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 11.4’ü AKP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşündüğünü belirtti.