Ankara’da LGBTİ’lere süresiz yasakların ilki kaldırıldı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), valiliğin Ekim 2017’de LGBTİ etkinliklerine getirdiği süresiz yasağı kaldırdı.
Kaos GL Derneği, süresiz yasağa karşı Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme davayı incelemeden reddederken, dernek daha sonra istinafa başvurmuştu.
Kaos GL’de yer alan habere göre istinaf mahkemesi, yasağın kaldırılması yönünde karar verdi. Kararda, OHAL’deki yasağın süresi ve sınırının belirsiz olduğuna vurgu yapılarak ‘eğer etkinliklere tehdit varsa, yasak yerine emniyetin sağlanması gerektiği’ kaydedildi.
Yasaklanan etkinlikler arasında LGBTİ derneklerinin sergi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri yer alıyordu.
Öte yandan valilik, benzer bir kararı Ekim 2018’de de almıştı. Bu yasağa ilişkin yargı süreci devam ediyor.