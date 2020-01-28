Ankara’da gıda enflasyonu ocakta yüzde 2.62 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açlık sınırı geçen yıl ocakta 2 bin 9 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 543 lira; 2019 aralıkta ise açlık sınırı 2 bin 163 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraydı.

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Türk-İş raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Çalışanların geçim şartları, özellikle gıdadaki fiyat artışının devam etmesi ve bazı temel hizmetlerde resmi tüketici fiyatlarının çok üzerinde yapılan fiyat düzenlemeleri nedeniyle, her geçen gün ağırlaşmaktadır. Mevsim şartlarının elverişsiz olması ve yetersiz kalan üretim özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.”

Mutfak masrafı bir yılda 687 TL arttı

Raporda dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarının son bir yılda 687 TL arttığına dikkat çekildi.

Rapora göre, meyve-sebze ortalama fiyatı ocakta ortalamada yüzde 7.51 artış gösterdi.

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.