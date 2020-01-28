Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da gıda enflasyonu ocakta yüzde 2.62 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açlık sınırı geçen yıl ocakta 2 bin 9 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 543 lira; 2019 aralıkta ise açlık sınırı 2 bin 163 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraydı.

Reklam

Türk-İş raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Çalışanların geçim şartları, özellikle gıdadaki fiyat artışının devam etmesi ve bazı temel hizmetlerde resmi tüketici fiyatlarının çok üzerinde yapılan fiyat düzenlemeleri nedeniyle, her geçen gün ağırlaşmaktadır. Mevsim şartlarının elverişsiz olması ve yetersiz kalan üretim özellikle yaş meyve-sebze fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.”

Mutfak masrafı bir yılda 687 TL arttı

Raporda dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarının son bir yılda 687 TL arttığına dikkat çekildi.

Rapora göre, meyve-sebze ortalama fiyatı ocakta ortalamada yüzde 7.51 artış gösterdi.

Reklam

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

MB: Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemlerinde yukarı seyir izledi

CHP’li Erdoğdu: Market fiyatlarıyla TÜİK’in enflasyonu birbirini tutmuyor

TÜİK: 2019’da TÜFE yüzde 11.84, ÜFE yüzde 7.36

‘Merkez’: Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18’e geriledi

‘Merkez’ faizi 250 baz puan indirdi: Beklenti 100 baz puandı

Ekonomistler: ABD’yle anlaşma sonrası ‘Merkez’den faiz indirimi beklentisi arttı

‘Merkez’e göre faiz indirimi ‘önden yüklemeli’ydi, ‘temkinli duruş’ sürecek

Merkez Bankası’ndan, piyasadaki 2.1 milyar doları çekecek hamle

‘Merkez’ faizi 325 baz puan indirdi: Beklenti 250 baz puandı

Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme ve ekonomide ılımlı toparlanma eğilimleri var

SON HABERLER

Canlı yabani hayvan pazarlarında ‘corona’ virüsü riski

Yabani hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...