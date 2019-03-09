Ankara’da dört erkek lise öğrencisine nitelikli istismarla suçlanan çift tutuklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde dört erkek lise öğrencisini istismar etmekle suçlanan karı-koca tutuklandı.

AA’nın haberine göre T.K. ile karısı H.K., dört öğrenciyi otostopla önce otomobillerine aldı, ardından da derslerine yardım etme bahanesiyle evlerine götürdü.

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İddiaya göre çift, yaşları 14-15 olan çocuklara yemek verdikten sonra istismar etti. Bu sırada T.K.’nın cep telefonuyla video kaydı yaptı.

Öğrencilerden biri, durumu ailesine anlattı. Aile soluğu Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde aldı. Polis daha sonra çifti yakaladı.

T.K.’nın incelenen telefonunda öğrencilerin H.K. ile çekilmiş görüntüleri bulundu. Çift, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.