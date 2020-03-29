Ankara ve Konya’da karantinadaki 5 binden fazla kişinin tahliyesi ertelendi

Umre dönüşü Ankara ve Konya’daki devlet yurtlarına yerleştirilen binlerce kişinin tahliyesi ertelendi. Yurtlarda kalanlardan bazılarında corona virüsü görüldüğü öğrenildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Umreden gelenlerden 3 bin 135’i, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki yurda 15 Mart’ta yerleştirilerek 14 günlüğüne karantinaya alınmıştı.

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Karantinadaki vatandaşların 112 otobüs ve altı uçakla memleketlerine gönderilmeleri bekleniyordu. Ancak tahliye ertelendi.

Yurtta kalan bazı kişilerin testlerinin pozitif çıktığı belirtilirken, bu kişiler ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Konya’da da iki yurtta kalan ve testleri negatif çıkan kişiler, bugün evlerine gitmeyi bekliyordu ancak tahliye ertelendi. Virüse rastlanıp rastlanmadığı açıklanmayan yurtlarda 2 bin 200 kişi kalıyordu.