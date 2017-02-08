Ankara Üniversitesi ihraçlardan rektörü sorumlu tuttu: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız’

Ankara Üniversitesi önünde bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve milletvekilleri, son ihraçlardan rektör Erkan İbiş’i sorumlu tutup istifasını isteyerek meydan okudu: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız.’

Dün gece yayınlanan 686 sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

‘İbiş, yandaşlığıyla ihraçlara imza atmıştır’

Sendika.org’da yer alan habere göre Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsü önünde ihraçları protesto etmek için bir araya gelen onlarca milletvekili, akademisyen ve öğrenci, rektör Erkan İbiş’in üniversitedeki baskı politikalarını eleştirdi.

1 Eylül’de çıkarılan 672 no’lu KHK’yla ihraç edilen Aysun Gezen, ihraçlarda İbiş’in kişisel tercihlerinin etkili olduğunu belirterek bilimsel üretimin engellenemeyeceğini savundu.

Yine aynı KHK’yla ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, İbiş’i ihraçların arkasındaki isim olarak göstererek, “Erkan İbiş AKP Siyaset Akademisi’nin hocasıdır. Yandaşlığıyla ihraçlara imza atmıştır” dedi.

CHP Eğitim Komisyonu Sözcüsü Gaye Usluer, “Mülkiye bu ülkenin gözbebeğidir, Cumhuriyetin temelidir. Mülkiyeye kilit vurdular. Ama mülkiyeyi mülkiye yapan öğretmenleridir, öğrencileridir. O öğretmenlerin beynine, diline, kalemine kilit vuramayacaklar” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtuluş’un daha önce fikir alışverişi yaptığı akademisyenleri ihraç ettiğini söyledi: “AKP’ye geçmeden önce bu akademisyenlerle birlikte olmuş, fikir alışverişi yapmış biri olarak bu KHK’ya imza attı. Başbakan yardımcılığı sevdasına attığı bu imza çocuklarına bırakacağı en kötü mirastır. OHAL’i millete değil devlete karşı ilan ettiklerini söylemişlerdi ama milletten ellerini çekemediler! Utanmalılar!”

50 tez çalışması danışmansız kaldı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya ise yazılı bir açıklamayla Ankara Üniversitesi’nde bahar döneminde lisans ve lisansüstü düzeyde işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve maliye bölümünde verilmesi gereken onlarca dersin ihraçlar sebebiyle yapılamayacağını açıkladı.

Yalçınkaya, bunlara ek olarak lisansüstü düzeyde tez yönetme hakkına sahip beş anabilim dalı üyesi görevden çıkarıldığı için, yalnızca siyaset bilimi lisansüstü programındaki en az 50 tez çalışmasının danışmansız kaldığını ve nasıl yürütüleceğinin belirsiz olduğunu duyurdu.