ANAR genel müdürü: 24 Haziran’a kıyasla AKP’nin oyu düştü, CHP’nin oyu yükseldi

Araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürü İbrahim Uslu, AKP’nin oyunun 24 Haziran seçimlerine göre 1-2 puan düşük, CHP’nin ise 1-1.5 puan yüksek olduğunu söyledi.

Bidebunudinle’den Yavuz Oğhan’a konuşan Uslu, yerel seçime ilişkin olası tabloyu şöyle anlattı: “AK Parti 24 Haziran seçimlerinin 1-2 puan altında. MHP de 1-1.5 puan yukarıda. İYİ Parti sabit. CHP’de 1-1.5 puanlık bir yükselme var. Bunlar küçük değişiklikler olduğu için hata payının içinde.”

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Uslu, AKP’deki düşmenin sebebinin son aylarda girilen ekonomik darboğaz olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimler 31 Mart 2019’da düzenlenecek.