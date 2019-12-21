Altı kentte hizmet veren Dicle Elektrik: Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86

Twitter’da meraktan bir anket sorusu sordum: “Yılbaşı için evinizde çam ağacı süslüyor musunuz?” Eve çam ağacı alıp süslemek, aslında bir Noel faaliyeti, bunu biliyorum. Ancak özellikle yılbaşı diye zaman belirttim, zira Türkiye’de Hıristiyan olmayan çoğunluk çam ağacını Noel için değil yılbaşı için süslüyor.