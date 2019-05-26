Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da yaşayan Yahudilere uyarı: Toplum içinde kipa takmayın

Alman hükümetinin Semitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere toplum içinde kipa takmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Almanya’da bir yanda göçmen karşıtı ve anti-Semitizm söylemi taşıyan sloganların atıldığı eylemler düzenlenirken diğer tarafta da bunlara karşı eylemler düzenleniyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Klein’ın bu önerisi, ülkenin bazı bölgelerinde anti-Semitist eylem ve eğilimin artmasının gözlenmesi sonucunda geldi. Alman basınına konuşan Klein, “Yahudilere başlarına taktıkları, dinlerinin sembollerinden olan kipaları Almanya’nın her yerinde takmalarını önermiyorum” dedi.

Reklam

Klein, bu konudaki görüşünün 2018’de Yahudilere karşı 1646 nefret suçu işlenen ülkede son dönemde anti-Semitizm’in yükselişte olmasından dolayı değiştiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Polis, avukat ve öğretmenlerin de bu konu hakkında nasıl bir tutum sergileyecekleri, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda iyi eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

Birkaç hafta önce anti-Semitizm odaklı davalara yoğunlaşan hukukçu Claudia Vanoni, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Anti-Semitizm hep buradaydı. Ancak yakın geçmişte sesi yükseldi, daha agresif bir hal aldı. Bu konudaki önyargı Alman toplumunun köklerine işlemiş” demişti.

2017’den beri ana muhalefet partisi olan göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi, anti-Semitist olduğuna dair iddiaları yalanlıyor. Ancak, bünyesindeki siyasetçilerin Holokost (Yahudi Soykırımı) ile ilgili yorumları tepki çekmişti.

Reklam

SON HABERLER

Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar

Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.

‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu

İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.

Alt Kat’ta neler oluyor?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) en alt katını hatırlayan var mı? Eskiden bir tasarım mağazasıydı şimdi ‘Alt Kat’ adında işlevsel, interaktif bir sanat mekanına dönüştü.

Süper kahramanlara ihtiyaç olmayan bir dünya mümkün mü?

‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...