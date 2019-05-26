Almanya’da yaşayan Yahudilere uyarı: Toplum içinde kipa takmayın

Alman hükümetinin Semitizmle mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere toplum içinde kipa takmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Almanya’da bir yanda göçmen karşıtı ve anti-Semitizm söylemi taşıyan sloganların atıldığı eylemler düzenlenirken diğer tarafta da bunlara karşı eylemler düzenleniyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Klein’ın bu önerisi, ülkenin bazı bölgelerinde anti-Semitist eylem ve eğilimin artmasının gözlenmesi sonucunda geldi. Alman basınına konuşan Klein, “Yahudilere başlarına taktıkları, dinlerinin sembollerinden olan kipaları Almanya’nın her yerinde takmalarını önermiyorum” dedi.

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Klein, bu konudaki görüşünün 2018’de Yahudilere karşı 1646 nefret suçu işlenen ülkede son dönemde anti-Semitizm’in yükselişte olmasından dolayı değiştiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Polis, avukat ve öğretmenlerin de bu konu hakkında nasıl bir tutum sergileyecekleri, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda iyi eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

Birkaç hafta önce anti-Semitizm odaklı davalara yoğunlaşan hukukçu Claudia Vanoni, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Anti-Semitizm hep buradaydı. Ancak yakın geçmişte sesi yükseldi, daha agresif bir hal aldı. Bu konudaki önyargı Alman toplumunun köklerine işlemiş” demişti.

2017’den beri ana muhalefet partisi olan göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi, anti-Semitist olduğuna dair iddiaları yalanlıyor. Ancak, bünyesindeki siyasetçilerin Holokost (Yahudi Soykırımı) ile ilgili yorumları tepki çekmişti.