Almanya, Türkiye’ye silah satışını durdurdu

Almanya, Türkiye’ye silah satışını durdurduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas. Fotoğraf: Reuters

Reuters ve BBC’nin haberlerine göre Almanya’nın haftalık Bild Am Sonntag dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyona karşı olarak, Federal Hükümet Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği silahların satışı için yeni izinler düzenlemeyecektir” dedi.

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Dergiye göre Almanya’nın 2018 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği silah satışının boyutu 243 milyon euro, bu da Almanya’nın bütün ihracatının üçte birine denk geliyor.