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Almanya ‘taş koydu’: Türkiye’ye tank savunma sistemleri satılmasına izin yok

 

Alman hükümetinin, savunma şirketi Rheinmetall’in Türkiye’ye malzeme satmasını yasakladığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını, silahların halka karşı kullanılmasından ‘endişe ederek’ onaylamayı reddettiği ortaya çıkmıştı.

Savunma sistemlerine izin yok

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, tank savunma sistemlerini Türkiye’ye satmasına izin verilmediğini belirterek, “Alman hükümeti halen bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor” dedi.

Papperger, Türkiye’nin IŞİD militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini, Rheinmetall’in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hükümetin sözleşmelere neden onay vermediğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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