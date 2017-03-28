Alman makamlarından MİT’in verdiği listedeki Türklere uyarı: Takip ediliyorsunuz

Alman basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen Cemaati ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğunu öne sürdü.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un NDR ve WDR televizyon kanalları ile yürüttüğü ortak araştırma sonucu hazırlanan haberde, MİT’in listesinde 300’den fazla kişi ile Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edildi.

MİT listeyi Alman istihbaratına verdi

Haberde, MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl’e söz konusu listeyi verdiği ve Kahl’ın da listeyi federal hükümete, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedildi.

Listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtilirken, Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Anayasayı Koruma Teşkilatı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde ise Eyalet Emniyet Teşkilatı olmak üzere bazı Alman makamlarının da listede yer alan Türkleri takip edildikleri konusunda uyarmaya başladığı ifade edildi.

Alman istihbarat şefi ikna olmamıştı

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden ‘FETÖ’ olarak adlandırılan Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor.

Ancak BND Başkanı Kahl, geçen hafta Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, darbe girişiminin arkasında Gülen’in bulunduğuna dair bir kanıt görmediklerini belirterek, “Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği söylenemez” demişti.

DİTİB de ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel, resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürmüştü.