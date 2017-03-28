Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Alman makamlarından MİT’in verdiği listedeki Türklere uyarı: Takip ediliyorsunuz

Alman basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen Cemaati ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un NDR ve WDR televizyon kanalları ile yürüttüğü ortak araştırma sonucu hazırlanan haberde, MİT’in listesinde 300’den fazla kişi ile Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edildi.

MİT listeyi Alman istihbaratına verdi

Haberde, MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl’e söz konusu listeyi verdiği ve Kahl’ın da listeyi federal hükümete, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedildi.

Listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtilirken, Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Anayasayı Koruma Teşkilatı, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde ise Eyalet Emniyet Teşkilatı olmak üzere bazı Alman makamlarının da listede yer alan Türkleri takip edildikleri konusunda uyarmaya başladığı ifade edildi.

Alman istihbarat şefi ikna olmamıştı

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden ‘FETÖ’ olarak adlandırılan Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor.

Ancak BND Başkanı Kahl, geçen hafta Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, darbe girişiminin arkasında Gülen’in bulunduğuna dair bir kanıt görmediklerini belirterek, “Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği söylenemez” demişti.

DİTİB de ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel, resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürmüştü.

Kalın’dan Alman istihbarat şefine: Açıklaması Avrupa’da ‘FETÖ’yü aklama operasyonu

Alman istihbarat şefi: Darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğuna dair kanıt yok

Almanya ‘casus imamlar’a el atıyor: DİTİB Türkiye’den bağımsız olmalı

Alman hükümeti: Türkiye referandum öncesi casusluk faaliyetlerini artırdı

Alman siyasetçiden DİTİB çağrısı: Casus imamlar ülkeyi terk etmeli

‘Casusluk’la suçlanan DİTİB’de üst düzey istifa: ‘Ankara’yla bağlar güçlenebilir’

Kurtulmuş’tan ‘casusluk’ suçlamasına ret: Alman hükümeti oy almak için yapıyor

Der Spiegel: Türk konsolosluk çalışanları Gülen destekçilerini Ankara’ya ihbar etti

Diyanet ‘casusluk’ savunmasında: Hiçbir görevliye izin vermedik

Almanya’da casuslukla suçlanan dört imamın evine baskın

Avusturya’dan tanıdık iddia: İmamlar, Erdoğan karşıtları hakkında bilgi topluyor

Almanya’da casuslukla suçlanan imamlar Türkiye’ye çağrıldı: ‘Yetki aşımı söz konusu’

Alman istihbaratı: Türkiye’nin casusluk faaliyetlerine hoşgörü gösterilmeyecek

Almanya, Diyanet’in ‘istihbarat faaliyeti’ne inceleme başlattı

Diyanet’in ‘istihbarat faaliyeti’ne Hollanda’dan tepki: Kabul edilemez

Niyet ettim istihbarata: Diyanet 38 ülkede MİT gibi çalışıp bilgi toplamış

SON HABERLER

Niğde’deki IŞİD saldırısına ilişkin gerekçeli karar: Hilafet devleti kurmaya çalıştılar

Niğde’de bir polis, bir jandarma ve bir yurttaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, üç IŞİD üyesinin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi. 10’ar kez müebbet hapis cezası verilen IŞİD’lilerin ‘vahim silahlarla saldırı suretiyle Türkiye’de anayasal düzeni değiştirmeye ve hilafet devleti kurmaya çalıştıkları’ vurgulandı.

Referandumda ‘Hayır’ çıkma ihtimali var mı?

Türkiye’yi uzun yıllardan beri çok yakından izleyen Batılı bir yetkiliye göre başlıktaki soru “Putin’in seçimleri kaybetme ihtimali var mı?” sorusundan farklı değil. Her ikisinin de cevabı belli. Yani, “Yok.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...